Jovem apontado como autor de assassinado no Réveillon é também morto a tiros em Alcobaça

Na madrugada deste domingo, dia 1º de janeiro, moradores e visitantes da cidade de Alcobaça, que participavam dos festejos de Réveillon, foram surpreendidos pelo assassinato do adolescente Leonardo Miranda Vieira, de 17 anos de idade, natural de Camacan, abatido com seis disparos de arma de fogo, sendo um no braço direito e cinco na cabeça. O crime aconteceu na Avenida Atlântica, próximo ao local onde estavam os trios elétricos.

E na manhã desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, no Bairro da Bugia, periferia da cidade, um jovem identificado pelo apelido de “Beiço”, foi morto também a tiros, quando caminhava em plena via pública. Informações dão conta, que o atirador, teria aproximado-se da vítima e sem dizer uma só palavra, sacou e descarregou a arma. Moradores próximos disseram à Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local, que foram ouvidos pelo menos dez disparos em sequência, indicando que a arma usada na execução tenha sido automática, possivelmente pistola.

O inquérito policial que investiga autoria e motivação do assassinato já foi instaurado pelo delegado Marco Antônio Neves, que responde pela Polícia Civil no município de Alcobaça. Informações preliminares que ainda estão em fase de apuração, indicam que “Beiço” teria sido o responsável pelos tiros que mataram Leonardo, mas essa hipótese ainda não foi confirmada pela polícia. (Da redação TN)