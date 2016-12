Jovem capixaba é assassinada na sua própria casa em Teixeira de Freitas; namorado é suspeito

Na manhã desta quinta-feira, dia 15 de setembro, após informações através do telefone 190, policiais da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), deslocaram-se a uma casa à rua Belize, no bairro Ulisses Guimarães, região oeste da cidade, onde informações davam conta que uma jovem havia sido assassinada dentro de sua própria casa.

Assim que chegaram ao endereço e comprovaram a veracidade da informação, os militares trataram de comunicar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A vítima foi a capixaba Sara Emídio, de 21 anos, natural de Aracruz, assassinada com um tiro no ouvido na cama onde dormia. A família suspeita de um ex-namorado da vítima. Segundo relatos dos parentes, Sara namorava um homem e havia terminado com ele, mas o mesmo não estaria aceitando o fim do relacionamento. Na noite desta quarta-feira (14) o suspeito teria sido visto no bairro onde aconteceu o crime.

O corpo foi descoberto pela avó da vítima, de quem ela cuidava. Logo cedo a idosa sentiu a falta da nega e foi à sua casa pra saber o que havia ocorrido, quando deparou-se com Sara morta na sua própria cama.

Pela rigidez do corpo o perito criminal Manuel Garrido, responsável pela perícia de local, informou que a jovem foi morta por volta das 2h da madrugada. Logo após os trabalhos da perícia foi autorizada a remoção do corpo ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia.

O inquérito do caso já foi instaurado e as investigações seguem a cargo do delegado Manuel Andreeta, titular da Polícia Civil no município de Teixeira de Freitas. A primeira providência da polícia será tentar localizar o suposto ex-namorado da vítima, para interrogá-lo acerca do assassinato. (Por Ronildo Brito)