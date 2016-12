Jovem com droga é executada a tiros de pistola no Castelinho, em Teixeira de Freitas

O crime ousado aconteceu por volta das 10h30 desta sexta-feira (01/08), na rua São Sebastião, bairro Castelinho, região leste de Teixeira de Freitas, quando a adolescente Tatiane Ferreira Fernandes, de 16 anos, trafegava como carona em uma motocicleta e foi abordada pelo criminosos que teriam chegado num carro ainda não identificado e disparado várias vezes em direção à menor.

Segundo o perito criminal Manuel Gomes Garrido, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT) e responsável pela perícia de local, a vítima foi atingida por dois disparos no peito e a morte foi instantânea. Ao lado do corpo Garrido recolheu um projétil de calibre 765.

Também ao lado do cadáver foi encontrada a moto Yamaha YBR 125 cc, de placa OKZ-5264, com restrição de furto. O piloto da motocicleta, após perceber que sua passageira havia sido atingida, simulou uma queda e fugiu sem deixar pistas. A polícia tenta localizar o motociclista para saber dele os detalhes do crime característico de execução.

De acordo com informações do delegado Kleber Gonçalves, titular da Polícia Cicil de Teixeira de Freitas, a menor morta carregava uma bolsa com uma tablete de maconha. “O condutor da motocicleta conseguiu fugir, quando a menor alvejada caiu e terminou sendo executada”, disse Gonçalves.

A hipótese mais provável é que o homicídio, com característica de execução, esteja ligado à disputa por causa do tráfico de drogas, mas a polícia não descarta nenhuma outra hipótese. (Por Ronildo Brito e Tyago Ramos)