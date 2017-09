Jovem de 19 anos acusa professor da escola onde estuda de estupro em Medeiros Neto

Uma jovem de 19 anos foi estuprada por um professor da escola onde estuda, no domingo (27), em Medeiros Neto. A intimação do suspeito foi expedida nesta quinta-feira (31), conforme informações do delegado Bruno Ferrari, que investiga o crime.

Segundo o delegado, em depoimento, a vítima contou à polícia que, quando passava em uma das ruas a cidade, foi abordada pelo suspeito que a levou a força para uma casa abandonada. A polícia trabalha com a hipótese de que o estupro tenha sido premeditado, porque a jovem relatou que havia um colchão no local onde foi abusada, informou Ferrari.

Ela passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, e os resultados devem comprovar o estupro. O delegado informou que o professor deve ser ouvido ainda nesta semana. Com base no depoimento dele e no laudo do exame, será avaliado o pedido de prisão preventiva do suspeito.