Jovem de Itamaraju é assassinado no Bairro Jerusalém, em Teixeira de Freitas

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 22 de março, no cruzamento das ruas Ferreguete e Beira Rio, no Bairro Jerusalém, região leste de Teixeira de Freitas, quando segundo informações de testemunhas, Marcelo Ferreira Lopes, de 27 anos, natural de Itamaraju, estava conversando com amigos em um bar, momento que discutiu com um dos frequentadores do estabelecimento comercial.

Minutos depois, Marcelo, que morava em companhia da namorada na Rua Ferreguete, foi surpreendido pelo desafeto, que chegou acompanhado de um comparsa. Após ter um revólver esfregado no rosto pela dupla, o rapaz resolveu deixar o local e seguiu a pé para a casa na namorada, mas ao chegar, foi atacado pelos criminosos, que efetuaram os disparos em sua direção.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, primeira força de segurança chegar no local do crime, a vítima ainda correu, mas, caiu na esquina, onde acabou morrendo. Esse foi o segundo crime de morte ocorrido na noite desta quarta-feira (22), na cidade de Teixeira de Freitas.

No lugar da execução a delegada Waldiza Fernandes, de plantão no Núcleo de Homicídios da 8ª Coorpin, foi informada que um parente de Marcelo teria sido o autor de um homicídio ocorrido no Prado, mas a polícia ainda não apontou a descoberta como a possível motivação do crime, apesar de nenhuma hipótese ter sido descartada até o momento.

Na perícia de local a cargo dos peritos Bruno Mello e Pablo Bonjardim, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), ficou constatado que o itamarajuense foi alvejado por três disparos, todos nas costas, que ficaram alojados. A arma usada no crime teria sido um revólver possivelmente calibre 32, prateado.

Em seguida à perícia foi autorizada e remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. Os inquéritos dos dois assassinatos seguem a cargo do delegado Manoel Andreeta, titular da Polícia Civil no município de Teixeira de Freitas e que coordena o Núcleo de Homicídio e Tráfico. (Por Ronildo Brito)