Jovem desaparecida desde abril é achada enterrada no quintal de casa

Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta e enterrada no quintal da casa onde morava, na manhã desta sexta-feira (4), na cidade de Ruy Barbosa, a cerca de 320 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o companheiro da vítima, identificado como Madson Santos Lima, é suspeito do crime e está sendo procurado.

Segundo o delegado Geraldo Adolfo Nascimento, coordenador da Polícia Civil em Itaberaba, que abarca a polícia de Ruy Barbosa, a vítima, Moanne Oliveira Santana, estava desaparecida desde abril, mas a família dela só procurou a polícia na última semana, após desconfiar do companheiro da jovem.

Em Teixeira de Freitas a estudante de Direito, Jamille Oliveira Porto, de 25 anos, está desaparecida desde o último dia 12 de maio, quando saiu de casa, deixou a filha de 5 anos na casa do pai e não deu mais notícia. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, dia 2 de julho, por Aleís Oliveira, mãe de Jamile.

Segundo Aleís, Jamile saiu de casa, no Bairro Urbis I e a partir de então ninguém teve mais contato com a estudante. O último dia que Jamile acessou o seu perfil no Facebook foi em 13 de maio e desde então, de acordo com Aleís, o celular dela se manteve na caixa postal.

O desaparecimento já foi comunicado à Polícia Civil, que investiga o caso. Qualquer informação acerca do paradeiro de Jamille Oliveira Porto, de 25 anos, pode ser passada às polícias Civil e Militar, através dos telefones 197 e 190, respectivamente, ou ainda (73) 3291- 0197. (Da redação TN)