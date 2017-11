Jovem é alvejada com tiro no abdômen nos fundos da Grendene, em Teixeira de Freitas

Daniele Sinfrônio da Silva, de 22 anos de idade, foi baleada na noite desta terça-feira, dia 21 de novembro, no Rosa Luxemburgo, um loteamento gerado após a ocupação de uma área que pertencia à empresa calçadista Grendene. Informações de testemunhas passadas à Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do homicídio tentado, dão conta que dois elementos chegaram numa motocicleta, de cor vermelha, quando o carona sacou a arma e efetuou os disparos na jovem. Em seguida os criminosos foram vistos deixando o loteamento em alta velocidade.

Atingida um tiro na lateral do abdômen, Daniele foi socorrida pelo SAMU e deu entrada consciente no pronto socorro do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). No fim da noite a equipe médica de plantão informou que o estado de saúde da vítima era estável, apesar de ainda serem necessários alguns exames de imagem, pra saber o trajeto do projétil.

Ainda no local os policiais do 1º Pelotão, guarnição especializada da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), foram informados por uma testemunha que o autor do crime teria sido um rapaz, também morador do Rosa Luxemburgo, com quem Daniele teria tido um desentendimento recente. O nome do suspeito já foi passado à Polícia Civil, que segue investigando o caso. (Por Ronildo Brito)