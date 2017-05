Jovem é assassinado a facadas no interior de escola em construção no Distrito de Rancho Alegre, em Caravelas

No fim da manhã deste domingo, dia 14 de maio, uma equipe comandada pela delegada Rosângela Santos, responsável pelo plantão regional do fim de semana na 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, deslocou-se ao Distrito de Rancho Alegre, às margens da rodovia BR-101, no município de Caravelas, onde moradores tinham encontrado um homem morto no interior de uma escola que está com suas obras paralisadas.

Chegando ao local os policiais civis depararam-se com o corpo do homem, aparentemente de pouca idade e que não portava nenhum documento pessoal. Na perícia de local a cargo dos peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), foi comprovado que a vítima apresentava pelo menos 17 ferimentos provocados por faca do tipo peixeira. Logo em seguida foi autorizada a remoção do corpo ao IML, para exames de necropsia.

Moradores ouvidos pela polícia disseram que o rapaz havia chegado há pouco tempo em Rancho Alegre, dizendo que seria oriundo de Teixeira de Freitas e se identificava pelo prenome de Adriano. No corpo os peritos contataram diversas tatuagens, incluindo duas nos antebraços com os nomes Kelly e Laura e outra maior nas costas com o nome de Joelma.

O corpo vai continuar no IML de Teixeira de Freitas e após o reconhecimento, será necropsia e liberado para sepulto. A delegada Rosângela Santos instaurou inquérito policial para tentar descobrir autoria e motivação do assassinato. (Por Ronildo Brito)