Jovem é assassinado a tiros durante festa de Réveillon de Alcobaça

No início da madrugada deste domingo, dia 1º de janeiro de 2017, um assassinato chocou aos participantes dos festejos de Réveillon de Alcobaça, já que um adolescente de 17 anos foi executado a tiros na Avenida Atlântica, próximo ao local onde estavam os trios elétricos. A Polícia Militar esteve no local, onde tomou as devidas providências, e isolou a área até a chegada da Polícia Civil. O Plantão Regional foi informado do caso e o delegado Jorge Nascimento, deslocou-se até o local e realizou o levantamento cadavérico.

A vítima foi identificada como Leonardo Miranda Vieira, de 17 anos de idade, natural de Camacan e apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O delegado solicitou perícia e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), liderada pelo perito criminal Paulo Libório, esteve no local realizando os trabalhos periciais.

Após perícia ficou comprovado que adolescente foi morto com seis tiros, sendo um no braço direito e cinco na cabeça. O corpo foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. A polícia recebeu uma informação no fim da tarde deste domingo (01), que o jovem foi alvejado após uma briga. O autor do crime ainda não foi identificado. (Da redação TN)