Jovem é assassinado enquanto pedalava bicicleta em Teixeira de Freitas

Natanael Jardins Reis, de 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira, dia 16 de outubro, no Bairro Castelinho, região leste de Teixeira de Freitas. Segundo informações de moradores da via, o SAMU ainda chegou a comparecer ao local, mas a vítima já estava em óbito.

Testemunhas disseram que o jovem vinha pedalando sua bicicleta, quando foi atingido pelos tiros, na esquina das ruas Amélia e Piracicaba. Ninguém soube dizer se o atirador aproximou-se a pé ou fazendo uso de algum veículo.

Logo em seguida a Polícia Militar isolou a área onde estava o corpo e repassou o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Na perícia de local foi comprovado que o jovem fora morto com três disparos na cabeça e dois nas costas. No local não foram localizados projéteis ou cápsulas, reforçando a hipótese que a arma usada no assassinato tenha sido um revólver, possivelente calibre 38.

Familiares do rapaz morto, ouvidos pela polícia, contaram que já esperavam que algo de ruim acontecesse com Natanael, pois desconfiavam que ele vinha se envolvendo com drogas. Autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. (Da redação)