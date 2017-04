Jovem é assassinado quando prepara-se para cortar o cabelo no Bairro Liberdade II, em Teixeira de Freitas

Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de abril, o jovem Júlio Santos de Jesus, de 21 anos, estava no interior de um salão de cabeleireiro, localizado na Avenida Padre Anchieta, Bairro Liberdade II, na região sul de Teixeira de Freitas, aguardando a sua vez, já que outro cliente ocupava a cadeira.

Quando preparava-se para indicar ao cabeleireiro o corte que queria fazer, dois elementos desconhecidos chegaram por uma rua lateral, sendo que um deles efetuou os disparos à queima roupa. Houve correria no interior do salão, enquanto a vítima já caída, terminou de ser executada ali mesmo.

Segundo as informações iniciais levantadas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local da execução, Júlio havia deixado a prisão há pouco tempo, após cumprir pena no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF). As investigações em torno do assassinado estão a cargo do delegado Manoel Andreeta, titular da Polícia Civil no município de Teixeira de Freitas e responsável pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), da 8ª Coorpin. (Por Ronildo Brito)