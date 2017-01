Jovem é executado a tiros em frente a um bar em Teixeira de Freitas

No fim da noite deste último sábado, dia 7 de janeiro, Wadson Souza de Jesus, de 19 anos, estava no interior do Bar das Coleguinhas, no Bairro Castelinho, região leste de Teixeira de Freitas, quando dois elementos chegaram numa moto, o carona desceu, caminhou para dentro do estabelecimento e começou a atirar. Atingido, Wadson ainda tentou correr, mas foi perseguido e terminou de ser executado no lado de fora do bar.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, o rapaz tinha chegado há poucos dias à cidade e ele já teria passagem da polícia por acusação de envolvimento com drogas.

Na perícia de local a cargo do perito criminal Manuel Garrido, ficou comprovado que a vítima foi executadas com vários disparos, a maioria na região do tórax, mas como existiam muitos ferimentos, não possível precisar os orifícios de entrada e saída.

O delegado Ricardo Amaral, de plantão na noite deste sábado (7), na sede da 8ª Coorpin, esteve no local da execução acompanhando o levantamento cadavérico e informou a imediata instauração de um inquérito policial para apurar autoria e motivação, que seguem desconhecidas. (Da redação TN)