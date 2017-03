Jovem é executado com tiros de pistola Ponto 40 em bairro da região central de Teixeira de Freitas

Na tarde desta terça-feira, dia 7 de março, após informações através do telefone 190, policiais da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), deslocaram-se à Rua Aurelino J. de Oliveira, no Vila Vargas, bairro da região central da cidade, onde depararam-se com um jovem morto vítima de disparos de arma de fogo.

Em seguida os próprios militares trataram de repassar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A vítima foi identificada como Uagdon Oliveira dos Reis, o “U”,de 22 anos de idade, que residia na Rua Laranjeiras, no Bairro Tancredo Neves. No corpo do jovem foram notadas diversas perfurações, sendo no tórax, pernas, costas, cabeça e braços. Próximo ao corpo os peritos Danilo Bastos e Danilo Mattos, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT) e responsáveis pela perícia de local, recolheram cinco estojos e quatro projéteis calibres Ponto 40, além de um projétil amassado que aparentava ser de calibre 38.

Segundo moradores próximos que foram ouvidos pelo delegado Manoel Andreeta, titular da Polícia Civil no município de Teixeira de Freitas e autoridade responsável pelo levantamento cadavérico, dois elementos numa moto e usando capacetes aproximaram-se da vítima que caminhava na via pública e começaram a efetuar os disparos em sequência, característicos de arma automática. Logo depois os criminosos fugiram em alta velocidade.

Após o levantamento cadavérico e perícia de local, foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas e o fato da vítima supostamente não possuir envolvimento com coisas erradas, intriga ainda mais a polícia.