Jovem que havia visitado a família em Pedro Canário-ES., morre atropelada ao tentar atravessar a BR-101

Um caminhão atropelou e matou uma jovem de 22 anos no início da noite desta última segunda-feira (4) na BR-101, em Linhares-ES. A vítima, Angélica de Jesus Silva, tinha visitado os familiares em Pedro Canário, no norte capixaba e havia acabado de desembarcar de um ônibus. Ao tentar atravessar a rodovia no quilômetro 143, ela acabou atingida pelo caminhão que fazia o trajeto Linhares/São Mateus. A morte foi instantânea.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista relatou que tentou frear, mas não houve tempo. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Angélica Pampolini, como era chamada em sua página no Facebook. A jovem deixou uma filha de três anos de idade.

O sepultamento de Angélica aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro, no distrito de Cristal do Norte. A PRF ressaltou que não havia faixa de pedestre no local do acidente e local onde a jovem tentou atravessar estava escuro. (Da redação TN)