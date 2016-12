Jovem sai de casa pra visitar a namorada e desaparece em Teixeira de Freitas

Na manhã desde domingo (09), familiares de João Felipe da Silva Teixeira, de 21 anos, usaram as redes sociais e procuraram os veículos e comunicação e informaram o desaparecimento do jovem. Segundo eles, João saiu com destino à casa da namorada em Itupeva, distrito de Medeiros Neto, com um Fiat Uno, de cor branca, placa OUJ – 2371, por volta das 13h deste último sábado, dia 8 e não deu mais notícia. De acordo com informações dos parentes, no último contato por telefone, ele teria informado que estaria passando pelo condomínio Terras da Bahia, na saída de Teixeira de Freitas rumo a Medeiros Neto.

“Estamos desesperados precisamos de alguma informação acerca do paradeiro do meu filho. O número de telefone de João Felipe só cai na caixa postal. Ele é um menino bom, da igreja. Já andamos de Teixeira a Itupeva a pé, caso tivesse acontecido algum acidente encontraríamos, mas até agora nada. Gente nos ajudem!”, apela o pai Batista Gomes Teixeira. Os familiares ainda não puderam registrar o sumiço na polícia, já que existe um prazo mínimo exigido de 24 horas.

Quem tiver qualquer tipo de informação sobre o paradeiro do rapaz pode entrar em contato com as polícias Militar e Civil, através dos telefones 190 e 197, respectivamente ou ainda através do celular 73 9 9946-6855. (Da redação TN)