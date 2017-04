Jovens e crianças ganham o Instituto Labcenter na cidade de Eunápolis

A cidade de Eunápolis ganhou na tarde do último sábado ()8/04), o Instituto LabCenter, fundado pelo casal Fabrícia e Marcelo Carvalho, proprietários dos Laboratórios LabCenter. O instituto traz para Eunápolis um papel muito importante para a inclusão das crianças e jovens na sociedade.

A inauguração teve a benção do Frei Marcos, da Paróquia Santa Isabel, onde na oportunidade falou da importância e da determinação em iniciar o trabalho do instituto. “Certamente trará para a cidade de Eunápolis muitos benefícios na dimensão social, visto que o trabalho que será desenvolvido aqui, será para humanizar as pessoas, ou seja, dá-lhes o mínimo de dignidade para viver”, disse Frei Marcos.

Localizado na Rua Prudente de Morais nº 705, no bairro Juca Rosa, o instituto conta com sala de treinamento, Biblioteca e acesso à internet, além de um amplo espaço para atividades educacionais. O instituto nasce do respaldo do Labcenter Laboratório de Analise Clinica de Eunápolis que tem quase 5 anos de tradição na cidade e se destaca pela excelência dos serviços e pela belíssima infraestrutura.

A diretora do Instituto Labcenter, Fabrícia Carvalho, falou da emoção de ver o sonho realizado, “Nossa é um orgulho muito grande, saber que a gente passou tantos momentos difíceis até chegar aqui, foram quatro meses de reforma, e esse sonho se realizou hoje. Na verdade ele vai se realizar mesmo quando eu ver essa casa cheia de crianças, pessoas aqui tirando os adolescentes das ruas, ai sim vai está totalmente realizado”, disse.

O Instituto já abriu as inscrições para voluntários, onde já segue em atividade, com as oficinas de: capoeira, artes, violão, flauta e artesanato. A diretora Fabrícia ressaltou a importância dos voluntariados no projeto, onde o repasse de ensinamentos será uma das bases da inclusão dos jovens na sociedade.

O diretor Marcelo Carvalho, falou da importância do instituto para a sociedade. “Eu vejo que pode servir de exemplo para outras empresas que aqui estão, que já tem vontade de montar alguma coisa, de ajudar a sociedade eunapolitana, isso pode incentivar outros empresários a realizar essa obra”, ressaltou Marcelo Carvalho.

Você também pode ajudar e colaborar com o Instituto LabCenter, seja por doação na conta do instituto, ou sendo um voluntário, ministrando palestras ou passando seu conhecimento, além de doações de equipamentos, roupas, alimentos não perecíveis, material escolar ou de limpeza. Mais informações pelo telefone (73) 9 8174-7916 ou pelo e-mail: institutolabcenter@gmail.com. (Da redação TN).