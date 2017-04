Jovens mortos: Após interdição da BR-101, moradores do João Mendonça vão ao Ministério Público

Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de abril, Sisenande da Cruz Almeida, de 22 anos e Vinícius Laranjeiras da Cruz, 15, morreram durante uma ação de policiais civis de Teixeira de Freitas, após uma perseguição que terminou no Bairro João Mendonça. Segundo os agentes, eles participavam de uma operação para prender suspeitos de homicídios, quando os dois rapazes chegaram em uma casa, onde estariam escondidos os criminosos.

A informação é que ao perceberem a presença policial, os dois suspeitos, fazendo uso de uma motocicleta, veículo que já vinha sendo rastreado, começaram uma fuga desesperada, sendo que um deles, teria efetuado tiros contra os policiais. No revide, dizem os agentes, os dois acabaram sendo atingidos, foram socorridos ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), mas não resistiram aos fermentos e vieram a óbito.

No início da tarde, revoltados com a morte dos dois jovens, parentes e dezenas de moradores do João Mendonça e outros bairros próximos, começaram um protesto, culminando com o fechamento da Avenida Paulo Souto e a rodovia BR-101. Logo depois os manifestantes foram até a sede do Ministério Público (MP), onde pediram empenho para que o caso seja apurado com independência e rigor.

No fim da tarde a polícia apresentou um revólver calibre 32, arma que estaria sendo usada por um dos rapazes que acabaram morrendo, além da moto, que segundo os agentes, vinha sendo usada em diversos assassinatos na cidade. Está sendo aguardado um pronunciamento público da delegada Valéria Chaves, coordenadora regional da 8ª Coorpin. (Por Ronildo Brito)