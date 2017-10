Jovens que tiveram vídeo “viralizado” dão entrevista à Rádio Câmara de Teixeira de Freitas

Os adolescentes Noemi Santos e Anderson Silva, de 12 anos, estudantes de turmas diferentes do 6º ano da Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, após terem um vídeo que “viralizou” nas redes sociais, participaram nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, do Jornal do Descobrimento, levado ao ar das 12h às 13h30, na Rádio Câmara de Teixeira de Freitas (90,9 FM).

Ao lado do vereador Arnaldo Ribeiro e do também cantor Fabrício Cardoso, os dois maiores incentivadores, os cantores não falaram muito, mas cantaram e emocionaram a todos os presentes nos estúdios, ouvintes e internautas que assistiam a transmissão através do Facebook. No repertório da dupla, não podia faltar “Conquistando o Impossível”, composta por Beno César e famosa na voz da cantora Jamily, a mesma que está com cerca de 200 mil visualizações na gravação inicial.

“Como tenho ligação com a música, percebi o talento deles na Escola Alcenor Alves Barbosa, onde eu também. O vídeo foi postado no meu Facebook, onde repercutiu na internet, com mais de 150 mil visualizações em apenas uma semana. Desde então, outras páginas abraçaram o vídeo e começaram a postar em suas redes”, contou Fabrício.

Os adolescentes já cantavam em igrejas evangélicas da cidade e, com a repercussão, acabaram se apresentando em um evento no sábado (7), o Festival Infantil da Casa Cultural de Teixeira de Freitas, que teve a presença do finalista do The Voice Kids, Ruan Carlos Poca. Os dois congregam na Igreja Assembleia de Deus do Bairro Castelinho, onde moram.

Segundo o vereador Arnaldo Ribeiro ‘Arnaldinho’, além da Rede Bahia, incluindo o G1 Bahia, site da Rede Globo que acaba de publicar uma reportagem sobre os dois jovens teixeirenses, a TV Record já entrou em contato com as pais de Noemi e Anderson, querendo agendar entrevistas e apresentações. (Por Ronildo Brito)