Júlio Telles volta à 8ª Coorpin e Kleber Gonçalves é nomeado delegado titular do Prado

As publicações da exoneração de Júlio Telles e nomeação de Kleber Gonçalves como novo delegado titular da Polícia Civil no município do Prado, aconteceram na edição do último sábado, dia 11, do Diário Oficial do Estado (DOE).

A partir da mudança, Telles retorna ao plantão da 8ª Coorpin e Gonçalves terá o desafio de chefiar a Polícia Civil do Prado, que apesar de ser uma cidade considerada pequena, vem sendo considerada uma das mais violentas e complexas da região, sobretudo pelo alastramento do tráfico de drogas.

Kleber Gonçalves foi o antecessor da delegada Valéria Chaves, da chefia da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Teixeira de Freitas. Anteriormente ele já havia sido titular de Mucuri e também em Medeiros Neto, além de substituto em Vereda.

Segundo o delegado Júlio Telles, ele foi para o Prado em caráter provisório, pois, o município estava sem delegado. “Em 2016 teve um número elevado de homicídios, mas, quando cheguei em agosto só tinha um investigador. Conseguimos em 2017 mais três investigadores e uma escrivã. Em 2017, até minha saída tivemos um homicídio e uma tentativa, ambos crimes com autores identificados e presos”, disse Telles. (Por Ronildo Brito)