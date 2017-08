Lançada nova tropa de policiamento especializado para reforçar a segurança na Bahia

Um efetivo de 96 policiais, entre homens e mulheres, integra a partir desta quarta-feira (9) a Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), uma tropa de ocupação especializada, que prestará apoio ao policiamento local, em regiões estratégicas com alto índice de criminalidade. Treinados especificamente para missões de ocupação e paz, a companhia foi equipada com viaturas, motocicletas, cães, base móvel e veículos aéreos não tripulados (drones). A nova ferramenta foi lançada nesta manhã, pelo governador Rui Costa, no pátio da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CBA), em Salvador.

“Tenho muito orgulho da nossa Polícia Militar, porque, mesmo sem as condições e contingente ideais, presta um bom serviço. E é na dificuldade que temos que valorizar ainda mais o patrimônio, que não é do Governo, é da população da Bahia. Não é à toa que, ao realizar um concurso com duas mil vagas, foram mais de 140 mil candidatos. É com orgulho que o povo baiano deseja fazer parte dessa força. Essa tropa tem a função de garantir o estado de direito, para que os baianos tenham o direito de ir e vir”, afirmou Rui Costa

Durante a cerimônia, o governador ainda anunciou uma negociação entre a Secretaria de Educação e o comando da Polícia Militar para a implantação de um Colégio da PM, no bairro de Cajazeiras, na capital. “Segundo o comandante Anselmo Brandão, há muitos policiais morando no bairro e, com certeza, essa será uma novidade recebida com festa pela população da região. Eu autorizei a negociação para que sejam estudados o melhor local e o modo de se executar esse projeto”, enfatizou Rui.

Os policiais da Patamo passaram por treinamento psicológico, físico e tático para atuar prioritariamente na ocupação e restabelecimento de ordem pública e da paz em áreas específicas da capital. O trabalho será realizado de maneira integrada, com o policiamento local ostensivo e também de conscientização junto às comunidades atendidas.

“Essa é mais uma ferramenta para o patrulhamento ostensivo em Salvador. “É uma tropa que foi preparada, especializada para fazer ocupações em áreas conflituosas, e que tem o propósito maior de levar uma maior sensação de segurança a essas comunidades. Ela vai fazer um trabalho de ocupação no momento em que percebermos que a mancha criminal seja elevada”, afirmou o coronel Brandão, salientando que a ocupação será de 24 horas.

O comandante disse que considera também muito importante o fato de “a tropa entrar nessas comunidades com a missão de paz”, sob o comando do capitão Leonardo Pujol, que tem experiência no Haiti. “Desejamos que a comunidade seja receptiva nesse novo trabalho, porque a Polícia Militar vai entrar com mais um vetor para restabelecer a ordem e passar a sensação de segurança”.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, aproveitou a cerimônia e passou uma mensagem para a população, “que tem o anseio de se sentir segura ao sair de casa para trabalhar, para deixar seus filhos na escola. Temos trabalhado de maneira muito intensa para restabelecer a paz social. O lançamento da Patamo faz parte dessas ações. Parabenizo os policiais militares treinados que vão lidar no seu dia a dia com uma grande missão, funcionando como a ponta da lança de uma equipe, integrada por todas as forças policiais e de segurança pública”. (Da redação TN)