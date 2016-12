Legítima defesa: Absolvido acusado de assassinar cunhado no interior de Guaratinga

Nesta última segunda-feira, dia 19 de dezembro, sentou-se no banco dos réus no Salão do Júri do Fórum de Guaratinga, Teópilo Pereira dos Santos, acusado de assassinar José Batista Neto, crime ocorrido em 15 de janeiro de 2007, no povoado São João do Sul, interior do município.

Consta nos autos do processo, que no dia do crime, por volta das 02h30 da madrugada, no interior de um bar na rua Buranhém, centro de São João do Sul, Teópilo agrediu sua companheira Júlia Maria Batista, causando-lhe a fratura de um dos braços. Júlia pediu por socorro e foi atendida por seu irmão, José Batista Neto, que logo depois teria ido tirar satisfação com o cunhado e acabou morto do lado de fora do estabelecimento comercial, que pertencia ao assassinado.

O motivo do desentendimento, seguido de agressão à mulher e homicídio do irmão dela, teria sido pelo fato de Júlia, que vivia maritalmente com Teópilo, ter ido ao bar e reclamado o marido sobre o som alto naquela madrugada. Revoltado com a reclamação da esposa, Teópilo a empurrou contra uma máquina de costura, causando-lhe os hematomas e fratura do braço.

E no julgamento que aconteceu durante o dia dessa segunda-feira, dia 19, presidido pelo juiz Rodrigo Quadros de Carvalho, os jurados acataram a tese de legítima defesa apresentada pelos advogados Allan Santos Brandão e Clériston do Carmo Souza, que defenderam Teopilo e absolveram o réu.

O promotor Helder Batista, que atuou na acusação, não informou se irá recorrer da sentença. (Com informações de Estevão Silva)