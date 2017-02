Léo Brito anuncia agenda especial e organiza Alcobaça para o Carnaval 2017

Depois de realizar serviços de limpeza nos bairros e nos centro da cidade nestes primeiros 50 dias de governo retirando restos de poda, capina e entulhos, agora o serviço é concentrado em fazer a limpeza das praias. E com a chegada do carnaval, a Prefeitura Municipal está intensificando a limpeza na região da orla marítima onde milhares de turistas se aglomeram neste período do verão.

O prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), disse que a administração municipal trabalha nesta reta final para oferecer toda infraestrutura, conforto e segurança necessária para os foliões que passarem pela cidade nos dias de carnaval com o objetivo de organizar uma festa alegre, respeitosa e consciente. Estruturas de palco, luz e som estão sendo instalados nos pontos estratégicos do circuito da festa carnavalesca, além da circulação de trios elétricos e carros pipa.

O prefeito Léo Brito informou que o esquema de segurança montado pela Prefeitura Municipal será formado por seguranças particulares e com o apoio da 88ª Companhia Independente da Policia Militar que estará recebendo reforços de outras companhias, com objetivo de garantir tranqüilidade às famílias e aos foliões nas noites da Folia de Momo. Ao longo do circuito serão instalados banheiros químicos e núcleos policiais.

“O Carnaval é um evento que atrai um grande número de turistas para Alcobaça e triplicamos este número quando administramos o município no período 2009/2012 e retornamos para voltar a impulsionar a economia da cidade por meio do turismo e preservando as nossas festas tradicionais”, disse o prefeito Léo Brito.

O prefeito Léo Brito ainda informou que todo o sítio histórico da cidade de Alcobaça também está sendo preparado para receber os milhares de visitantes que prefere curtir o carnaval de marchinhas. E na praça da Caixa Dágua também serão montadas estruturas de entretenimento para a criançada e para as realizações das apresentações folclóricas.

Na programação do carnaval de Alcobaça, as principais atrações são: Os cantores Léo Magalhães, Zé Paulo, Robisssão, Kaio Oliveira e a dupla Gian $ Cristiano. E as bandas Buteco das Amigas, Guig Ghetto, Banda Nairê, Trem Bala e Tropa da Bregadeira. Além de diversas outras bandas musicais regionais que farão parte do carnaval de Alcobaça durante os 5 dias de festa.

“Estamos trabalhando duro nesta reta final para que o nosso carnaval seja o maior e melhor da história de Alcobaça. Os melhores carnavais da história fomos nós que realizamos e retornamos para voltar a fazer outros melhores ainda. Estamos promovendo uma festa para que a nossa população e os nossos visitantes se divirtam com tranqüilidade e alegria. O carnaval de Alcobaça é um patrimônio do seu povo e da nação brasileira e por isso, estamos cultivando esta tradição com investimentos corretos para gerar emprego e renda e, sobretudo, atrair divisas e investimentos para o município”, destacou o prefeito Léo Brito. (Por Athylla Borborema).