Léo Brito apresenta plano de recuperação nos seus 90 dias de governo em Alcobaça

O prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), completou nesta sexta-feira (31/03), os seus primeiros 90 dias de governo. Por se tratar de um município importante para o agronegócio e para o turismo do interior da Bahia, Alcobaça já recebeu nestes primeiros três meses o anúncio de investimentos importantes na agricultura familiar, na segurança pública, na saúde pública e também na infraestrutura turística da cidade.

Conforme o prefeito Léo Brito, os primeiros três meses foram de muito trabalho para restaurar o município e mesmo assim, vem pagando os salários do funcionalismo antes do mês vencer e já conseguiu estabelecer parcerias importantes, especialmente no setor da saúde pública em que todos os PSFs voltaram a funcionar e o convênio com o Hospital São Bernardo foi restabelecido.

O prefeito Léo Brito também informou que o projeto de revitalização da orla marítima da cidade já ficou pronto e junto com o governo federal está buscando recursos para sua obra. Além de outras medidas que estão sendo implementadas no seu plano de recuperação do município com investimentos que estão sendo viabilizados para recolocar Alcobaça no rumo do crescimento econômico e na busca pela independência financeira da sua população. (Por Athylla Borborema).