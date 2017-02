Léo Brito assegura que vai fortalecer a saúde pública e o turismo de Alcobaça

O prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), disse que os funcionários públicos terão prioridade no seu governo, tanto que no último mês de janeiro pagou o funcionalismo antes de virar o mês, após quatro anos em total instabilidade financeira. Informou que o seu governo inicia um planejamento para priorizar e melhorar a qualidade do serviço de saúde pública do município. Léo Brito assegurou que às ações e empenho nos trabalhos realizados neste período inicial da sua administração, e em cada projeto lançado é para dinamizar a saúde no município.

“Assumo novamente o cargo de prefeito de Alcobaça com a missão de promover o desenvolvimento integral deste município, principalmente na área da saúde pública. Durante este mandato prometo fazer uma gestão de excelência, com transparência na execução do dinheiro público para que este município seja reconhecido pelo potencial do agronegócio e pelo potencial do seu turismo. Também vamos fomentar a agricultura e fortalecer a economia de Alcobaça em todos os setores”, assegurou Léo Brito.

Segundo o prefeito Léo Brito, o objetivo é incentivar a prática de vida saudável, bem como fornecer à população serviços de saúde de uma forma dinâmica e que motive a participação e a prática do autocuidado, em prol não apenas da saúde mais da qualidade de vida das pessoas. “A Saúde dispõe de muitos projetos que alcançam a sociedade promovendo mais qualidade de vida às pessoas”, disse.

Léo Brito destacou a importância dos profissionais no sentido de informar e sensibilizar a sociedade para o autocuidado e uso dos serviços disponíveis de saúde pública. E, que os profissionais da saúde possuam ingredientes necessários para se trabalhar em equipe e produzam saúde de maneira produtiva pela construção de um canal de comunicação onde todos são ouvidos e que exista respeito à opinião de todos os usuários.

Na última sexta-feira (03/02), o secretário Municipal de Saúde de Alcobaça, Robson Mattos promoveu uma reunião de humanização dos atendimentos de saúde à população em que pediu muito empenho e dedicação das equipes de trabalho. Segundo o secretário Robson Mattos, ocorreu uma reunião de acolhimento da equipe administrativa e assistencial da rede de saúde de Alcobaça.

Para o secretário de Saúde, Robson Mattos, a boa prestação de serviço à comunidade começa com a acolhida das pessoas que integram a rede pública de saúde. “O acolhimento é um momento especial que contribui para constituir um grande vínculo entre as pessoas e os objetivos comuns do trabalho que desenvolvem juntos, por isso, nossa meta é estabelecer essa corrente do bem, de forma que cada um possa se empenhar com o seu melhor para a satisfação do povo alcobacense”, assegurou Robson Mattos.

Para ele, dentre as diversas atividades que a equipe de saúde da família desenvolve, especialmente, as reuniões de acolhimento são consideradas de grande importância uma vez que é onde se discute coletivamente a problemática do trabalho. E, é onde se definem as ações e intervenções a serem realizadas no território, na comunidade e na equipe, promovendo a gestão coletiva na construção das estratégias de saúde a serem implantadas em cada comunidade, onde se revela e explora aspectos de seu funcionamento que contribuem para a ampliação da qualidade da atenção e da gestão em saúde.

O secretário Robson Mattos revela que frente ao desafio colocado, os integrantes do ESF necessitam compreender os princípios do SUS que favorecerão a visão holística do cidadão, apontando para o acesso ao serviço com dignidade, respeito, assegurando sua privacidade, seus valores éticos e culturais. E é diretriz do município a organização da população em seus territórios para garantir as políticas sociais, ajudando e fiscalizando o sistema de saúde, evitando o desperdício de recursos e exigindo uma melhor qualidade de assistência aos seus usuários.

Para o secretário Municipal de Saúde de Alcobaça, o advogado Robson Mattos, essa compreensão favorece a construção de um saber coletivo, que propicia mergulhar em realidades tão distintas provocando a democratização do conhecimento, onde ninguém sabe tudo, mas todos têm o que contribuir e trocar. (Por Athylla Borborema).