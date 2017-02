Leo Oss: Empresa de supostos “laranjas” é contratada por mais de R$ 79 mil pela Prefeitura de Itamaraju Veículos ligados à prefeitura e até o mini-trio da campanha de Angênica no pátio de empresa do secretário Leo Oss

Apesar da gestão do prefeito Marcelo Angênica (PSDB), ter apenas começado, as denúncias já sacodem a estrutura administrativa do novo governo, que venceu as eleições pregando um modelo totalmente diferenciado de gestão.

Primeiro foi o “Decreto de Emergência”, sem justificativa legal, apenas com a alegação que o município precisava comprar mais rapidamente, o que significa, sem licitação. Essa prática é totalmente condenada pelos Tribunais de Contas, pois e considerada uma “avenida” para a corrupção.

Desde o início do ano que o prefeito Marcelo Angênica vem comprando altos valores ao seu bel prazer, como aquisições de medicamentos e insumos hospitalares no valor global de R$ 1.421.380,00, tendo como beneficiada a empresa Contrates Comercial Farmacêutico e Hospitalar Ltda., por um período de apenas três meses. Na compra de material de limpeza e alimentação o contrato emergencial de R$ 604.394,40, beneficiou somente o Supermercado Calazans Ltda., mesmo existindo vários outros na cidade. As compras devem ser feitas até o dia 10 de março, quando o ano letivo estará apenas começando.

Pelas últimas publicações oficiais, também fica claro que os produtos adquiridos do Supermercado Calazanas Ltda., não foram para a merenda, já que o Pregão Presencial 003/2017, com abertura às 8h do dia 13 de fevereiro do ano em curso, prevê contratação de empresa especializada para compra de produtos alimentícios destinados à merenda escolar das escolas do município de Itamaraju.

Mas as “bondades” do novo prefeito de Itamaraju, não param por aí. Somente para consultorias foram contratadas as empresas Ceplang – Centro de Planejamento e Consultoria LTDA-ME., pelo valor de R$ 195.000,00 e a Consizo Gestão Pública e Empresarial, essa pela quantia de R$ 480.000,00. O prazo da contratação vence em 31 de dezembro de 2017, portanto, totalmente fora do “Estado de Emergência”, que é de 90 dias.

Na relação de contratos de Marcelo Angênica (PSDB), ainda consta o aluguel de um imóvel para funcionar o Centro de Formação Artística e Cultura de Itamaraju, até 31 de março de 2017, no valor de R$ 2.223,00. O detalhe é que o imóvel pertence a Jairo Pires de Oliveira, pai do vice-prefeito Téa Pires.

O mais grave porém, ainda está por vir. Para fornecer peças e serviços mecânicos para atender veículos da frota municipal, foi contratada sem licitação a Vimolas, Comércio de Peças e Serviços Ltda-ME., por um período de dois meses, com vencimento em 10 de março de 2017, ao valor global de R$ 79.200,00. O detalhe é que empresa possui no seu quadro de sociedade Vinícius Favalessa de Almeida, sobrinho do secretário municipal de Administração, Leo Edson Oss, além de Irênio Moura. No perfil pessoal de Irênio no Facebook (conforme imagem), existe uma postagem datada de 14 de julho de 2016, quando ele informa ter começado a trabalhar no Posto de Molas São Cristovão, empresa que na Receita Federal aparece como de propriedade de Sued Bastos da Costa e Edson Oss, mais conhecido como Leo Oss, secretário de Administração de Angênica. Em menos de seis meses o então empregado Irênio Moura, passou ao posto de empresário.

Como fica claro na imagem logo abaixo, no perfil pessoal de Vinícius Favalessa, ele afirma ser empresário do mesmo Posto de Molas São Cristovão, aquele de Leo Oss.

Mas as ligações perigosas não param por aí. O Posto de Molas São Cristovão, que pertence ao secretário Leo Oss, possui endereço à Rodovia BR-101, Km 808, s/nº, Caixa Postal 01, no Bairro Santo Antônio do Monte, em Itamaraju. Já a empresa Vimolas, tem sede declarada à Rodovia BR-101, Km 809, um quilômetro a mais, Caixa Postal 01, no mesmo Bairro Santo Antônio do Monte. As duas empresas são tão “intimas”, que usam a mesma Caixa Postal dos Correios.

Outros fatores que chamam bastante a atenção são a data de abertura da Vimolas em 09/01/2017, nove dias após a posse de Marcelo Angênica e a coincidência de atividades entre ela e o Posto de Molas São Cristovão, pertencente a Leo Oss. Na atividade principal das duas empresas está estampado “COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES” e até entre as atividades complementares aparece uma de código 49.30-2-01 “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”, que a mesma nas duas organizações.

Ao longo dessa semana a reportagem tentou localizar a sede da Vimolas, porém sem sucesso, sendo avistados veículos ligados à Prefeitura Municipal de Itamaraju, inclusive de prestadores de serviço, estacionados na sede do Posto de Molas São Cristovão, onde um dos donos e que também é secretário de Administração, Leo Oss, é visto constantemente, inclusive despachando. Na sede da empresa do secretário (veja imagem logo a seguir), também está o caminhão Mercedes Benz, de cor amarela, usado como mini-trio na campanha de Marcelo Angênica. (Por Ronildo Brito)