Leonardo do Sindicato propõe “Parto Humanizado” para melhor acolher as parturientes em Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na quarta-feira do último dia 9 de agosto, o vereador Leonardo Feitoza da Silva, o “Leonardo do Sindicato” (PC do B), apresentou uma indicação legislativa que propõe ao Poder Executivo Municipal a implantação de um projeto de intervenção de acolhimento, denominado “Parto Humanizado” com o objetivo de promover a abertura de um espaço devidamente estruturado para colher mulheres que já passaram ou estão passando pela gestação.

De acordo com o vereador Leonardo do Sindicato, o parto humanizado visa trazer de volta essa origem do acolhimento mãe e filhote, aliada às técnicas modernas de cuidado e higiene. Para o parlamentar, o momento do parto é muito impactante para o bebê. “Ele sai do seu lugar de origem, quentinho, com os sons do coração e do corpo da mãe, para um mundo seco, gelado e barulhento. O processo pode ser assustador. Mas algumas técnicas de acolhimento humanizado estão fazendo a diferença”.

Conforme Leonardo do Sindicato, o parto humanizado começa aliado a um pré-natal de muito estudo e preparação. “Uma boa equipe de apoio é fundamental, ter pessoas que compreendam não somente a técnica como também o lado humano de se receber um novo membro para a família. Compreender que essa passagem deve ser feita de forma gradual é o primeiro passo para uma chegada tranquila. O acolhimento do bebê, no parto humanizado, é então pensado para simular o ambiente ao qual ele estava acostumado, fazendo uma transição lenta e prazerosa”, salienta o vereador Leonardo.

Segundo o vereador Leonardo do Sindicato, a sua proposição prevê que o município se modernize neste aspecto, implantando o programa “Parto Humanizado”, para que seja natural e saudável no ambiente hospitalar que ofereça presença e cuidado para um nascimento com respeito e coração, junto a família. Acolhendo os bebês que estão chegando e apoiar suas mães na gestação, ocorrendo também uma integração com a família e a parturiente. Disponibilizando ainda a possibilidade de realizar o parto na água num melhor jeito de melhor acolher, oportunizando a mãe e o filho a vivenciar integralmente a experiência do parto natural. (Por Athylla Borborema).