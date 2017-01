“Lequinha” tenta sacar arma pra atirar na polícia, mas é acertado antes e morre em Teixeira de Freitas

Alex Silva Rodrigues, de 25 anos, também conhecido pelos apelidos de “Mosca” e “Lequinha”, morreu nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, durante uma ação policial realizada pela Polícia Militar no bairro Estância Biquíni, na região oeste de Teixeira de Freitas.

De acordo com o boletim de ocorrência formalizado na Polícia Civil, as guarnições teriam ido a um determinado endereço denunciado como ponto de tráfico e esconderijo de armas e produtos roubados, quando “Lequinha” teria saído do imóvel em uma caminhonete Fiat Strada, placa MQY-1291, licenciada em Nova Viçosa.

O veículo foi interceptado e durante uma tentativa de abordagem, o suspeito saiu do veículo e teria tentado sacar uma arma para atirar nos policiais, momento que aconteceu o revide. Baleado, “Lequinha” chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde morreu antes de ser levado ao centro cirúrgico.

Na cintura do acusado foi encontrado um revólver calibre 38 municiado e dentro do carro, uma mochila com porções de maconha, crack e cocaína, além de uma touca ninja, geralmente utilizada em assaltos. Alex Silva Rodrigues, o “Lequinhas”, era um velho conhecido da polícia e vinha sendo procurado desde o ano de 2012, quando conseguir fugir do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF).

Ele também já havia sido preso pela Polícia Civil com uma pistola de uso restrito das Forças Armadas e era apontado como mentor do roubo do malote do Posto Gef, crime ocorrido em fevereiro de 2013.

Ainda segundo informação da polícia, “Lequinha” seria autor de diversos roubos de carga e grandes quantias, realizados nos últimos meses entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

Todo o material apreendido em poder do acusado, inclusive a arma, drogas e o veículo, foram apresentados à Polícia Civil, que segue investigando o caso, especialmente as ligações de “Lequinha” com outros eleitos, que também teriam sido vistos no endereço suspeito. O corpo foi removido ao IML, onde após necropsia, acabou liberado aos parentes para velório e sepulto. (Da redação TN)