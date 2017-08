Licitações da Câmara de Teixeira de Freitas começam ser transmitidas ao vivo por três plataformas diferentes

Por determinação do presidente Agnaldo Teixeira Barbosa ‘Agnaldo da Saúde’ (PR), a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, começou na manhã desta quinta-feira, dia 24 de agosto, de maneira oficial, a transmissão ao vivo de todas as suas licitações, independentemente do modelo de certame.

Outros testes já tinham sido realizados, mas segundo o empresário Mago Muniz, especialista em tecnologia, a transmissão simultânea começou a acontecer a partir da licitação ocorrida nesta quinta-feira (24), para compra de alguns mobiliários. De acordo com Mago Muniz, as transmissões são feitas em áudio e vídeo através do site oficial da Câmara (www.camaratf.ba.gov.br) no canal oficial do Youtube (www.youtube.com/camaratf) ou ainda na página oficial no Facebook (www.facebook.com/camarateixeiradefreitas).

Falando sobre a nova maneira do cidadão teixeirense acompanhar as compras públicas do Poder Legislativo, Flávio de Jesus, Pregoeiro da Câmara Municipal, reforçou a importância da medida adotada pelo mesa diretora da Casa e disse que a transmissão ao vivo oferece mais lisura aos processos licitatórios, mais tranquilidade jurídica para os próprios envolvidos e a transparência, hoje tão exigida dos poderes públicos.

O empresário Mago Muniz informou ainda que recentemente acompanhou uma pesquisa e essa atitude de transmitir ao vivo suas sessões de licitação, adotada pela Câmara de Teixeira de Freitas, era única na Bahia e nem mesmo Salvador, contaria ainda com a novidade. “Por isso que Agnaldo da Saúde e todos os demais vereadores estão de parabéns, possibilitando um canal direto de acesso e contato com os cidadãos. Além das transmissões ao vivo, os conteúdos continuam nas três plataformas e a qualquer momento o cidadão pode acessar, baixar os vídeos e assistir”, comentou.

Para saber o dia em que acontecem as transmissões ao vivo o interessado deve acessar o site da câmara (wwe.camaratf.ba.gov.br), pois de maneira antecipada as licitações são agendadas e têm suas datas divulgadas. (Por Ronildo Brito)