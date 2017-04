Lídice da Mata destaca municípios baianos que repudiam reforma da Previdência

No Plenário do Senado Federal, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) informou e destacou que o mandato recebeu Moções de Repúdio à reforma da Previdência, encaminhadas pelas Câmaras de Vereadores dos municípios baianos de Andaraí e Valente.

O presidente da Câmara Municipal de Andaraí, vereador Edgard Paes Coelho Neto, do PSB, encaminhou o Ofício Número 12/2017, assinado por ele e mais oito vereadores de vários partidos, acompanhado da Moção Popular de Repúdio Número 001/2017, com a assinatura de 429 cidadãos do município.

Assinam o documento da Câmara de Andaraí os vereadores Edgard Paes Coelho Neto (presidente, vereador pelo PSB); Manoel Wilson Gonçalves de Oliveira (PSD); José Pereira Lessa III (PMB); Creildo dos Santos Souza (PSD); Fernando Nogueira Neves (PTC); Camélia Pereira dos Santos (PT); Edinorman Santos de Jesus (PSB); Vilmar Moura da Silva (PTC); e Renato Costa Silva Júnior (PSL).

Outra moção recebida pelo mandato da senadora baiana foi encaminhada pelo presidente da Câmara do município baiano de Valente, vereador Djalma Santana da Silva Neto, do PSB, conhecido como Netinho Tur. O documento é assinado também pelos vereadores Antonio Aloizio de Araújo Oliveira; Elenildo de Oliveira Mota; José Robson Duarte Cunha; Lomanto Queiroz da Cunha; Maria Madalena Oliveira Firmo; Antônio Cézar Oliveira Rios; Luervaldo Araújo Silva; Mabel Amaral de Oliveira; e Romilson Cedraz Mascarenhas.

A senadora Lídice da Mata lembrou que as moções de repúdio têm sido assinadas por vereadores de vários partidos. “Estes documentos mostram a mobilização dos legisladores municipais em nosso Estado e, esperamos, em todo o Brasil, e a preocupação desses vereadores, principalmente dos municípios rurais do nosso Estado e do Nordeste, preocupados com os impactos que tais medidas, caso aprovadas, possam representar para a população”, afirmou Lídice. (Da redação TN)