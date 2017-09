Ligação telefônica teria levado PF a prédio onde estava dinheiro que seria de Geddel

Um “bunker” para armazenagem de dinheiro em espécie foi descoberto na manhã desta terça-feira, 5, no bairro da Graça, em Salvador. De acordo com a Polícia Federal (PF), o imóvel seria supostamente usado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

Durante buscas, os policiais federais encontraram caixas e malas com dinheiro (com notas de R$ 100 e R$ 50). A PF ainda não sabe o montante que foi apreendido. O dinheiro foi encaminhado para um banco, onde será contabilizado e depositado em uma conta judicial.

De acordo com a decisão do juiz Vallisney de Souza Oliveira, que autorizou a busca e apreensão no imóvel, a PF foi informada sobre a existência do “bunker” por meio de uma ligação telefônica.

“De fato, as mencionadas informações policiais dão conta que o Núcleo de Inteligência da Polícia Federal teria tecido uma notícia por meio telefônico, no dia 14/07/2017, asseverando que no último semestre um apartamento do 2º andar (201) do edifício José da Silva Azi estaria sendo utilizado por Geddel Vieira Lima para guardar caixas de documento”, explica o despacho do juiz federal.

Após obter esta informação, policiais federais iniciaram investigação de campo e confirmaram com moradores do prédio que “uma pessoa teria feito uso do aludido imóvel para guardar pertences do pai”.

O juiz também aponta que “há razões de que no imóvel existam elementos probatórios da prática dos crimes relacionados na manipulação de crédito e recursos realizada na Caixa”.

A busca faz parte da operação nomeada de Tesouro Perdido, que é um desdobramento da Cui Bono. Após investigações, os policiais federais descobriram a existência deste “bunker” em Salvador.

A reportagem tentou contato com o advogado de Geddel, Gamil Fopel, mas ele não foi localizado para se pronunciar sobre o suposto “bunker” do peemedebista. (Informações: A Tarde/G1 Bahia)