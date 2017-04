Lista de Fachin tem 12 políticos baianos

Na lista de políticos com foro privilegiado que tiveram autorização do ministro Edson Fachin para serem investigados no Supremo estão a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) e dez deputados baianos [veja a lista abaixo]. O vereador de Salvador Edvaldo Brito (PSD) também será investigado por suposta doação ilegal quando foi candidato ao cargo de senador nas eleições 2010.

A senadora Lídice da Mata, que teria recebido R$ 200 mil em caixa 2 da Odebrecht, disse ao A TARDE que está com a consciência tranquila e que achou muito importante a decisão do Supremo. “A seriedade da minha vida pública fala por mim. Espero que as investigações avancem com transparência para apurar as responsabilidades e separar o joio do trigo”.

Afirmando não ter nada a temer, o deputado federal do PCdoB Daniel Almeida (teria recebido R$ 300 mil) lembrou que baianos e brasileiros conhecem sua trajetória de mais de 30 anos de atividade pública. “Se algum inquérito for aberto, tenho total convicção de que o destino será o arquivamento”.

O deputado federal Nelson Pelegrino (teria recebido R$ 1,3 mi em caixa 2 da empreiteira) disse: “Estou tranquilo. Meu advogado vai requerer o conteúdo ao Supremo Tribunal Federal e, após o conhecimento dos termos, me manifestarei”.

Já o deputado federal Antônio Brito (com R$ 100 mil) e o seu pai, o vereador Edvaldo Brito (com R$ 200 mil), ambos do PSD, divulgaram nota conjunta afirmando que receberam “com total serenidade” a autorização do STF para apurar fatos.

Eles consideram a investigação procedimento legal e destacaram que as doações eleitorais recebidas na campanha de 2010 foram declaradas e aprovadas nas prestações de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

***** Alvos do STF *****

>> MINISTROS

Eliseu Lemos Padilha (PMDB-RS), Casa Civil

Gilberto Kassab (PSD), Ciência e Tecnologia

Wellington Moreira Franco (PMDB), Secretaria-Geral da Presidência da República

Roberto Freire (PPS), Cultura

Bruno Cavalcanti de Araújo (PSDB-PE), Cidades

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), Relações Exteriores

Marcos Antônio Pereira (PRB), Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Blairo Borges Maggi (PP), Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Helder Barbalho (PMDB), Integração Nacional

>> SENADORES

Aécio Neves (PSDB-MG)

Antônio Anastasia (PSDB-MG)

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Dalírio Beber (PSDB-SC)

Edison Lobão (PMDB-PA)

Eduardo Amorim (PSDB-SE)

Eduardo Braga (PMDB-AM)

Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Humberto Costa (PT-PE)

Ivo Cassol (PP-RO)

Jorge Viana (PT-AC)

José Agripino Maia (DEM-RN)

José Serra (PSDB-SP)

Kátia Regina de Abreu (PMDB-TO)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marta Suplicy (PMDB-SP)

Omar Aziz (PSD-AM)

Paulo Rocha (PT-PA)

Renan Calheiros (PMDB-AL)

Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Romero Jucá (PMDB-RR)

Valdir Raupp (PMDB-RO)

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Fernando Collor (PTC-AL)

>> DEPUTADOS FEDERAIS

Alfredo Nascimento (PR-AM)

Antônio Brito (PSD-BA)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Betinho Gomes (PSDB-PE)

Beto Mansur (PRB-SP)

Cacá Leão (PP-BA)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Celso Russomano (PRB-SP)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Daniel Vilela (PMDB-GO)

Décio Lima (PT-SC)

Dimas Toledo (PP-MG)

Fábio Faria (PSD-RN)

Felipe Maia (DEM-RN)

Heráclito Fortes (PSB-PI)

Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)

João Paulo Papa (PSDB-SP)

José Carlos Aleluia (DEM-BA)

José Reinaldo (PSB-MA)

Júlio Lopes (PP-RJ)

Jutahy Júnior (PSDB-BA)

Lúcio Vieira Lima (PDMB-BA)

Marco Maia (PT-RS)

Maria do Rosário (PT-RS)

Mário Negromonte Jr. (PP-BA)

Milton Monti (PR-SP)

Nelson Pellegrino (PT-BA)

Ônix Lorenzoni (DEM-RS)

Paes Landim (PTB-PI)

Paulinho da Força (SD-SP)

Paulo Henrique Lustosa (PP-CE)

Pedro Paulo (PMDB-RJ)

Rodrigo Garcia (DEM-SP)

Rodrigo Maia (DEM-RM), presidente da Câmara

Vander Loubet (PT-MS)

Vicente “Vicentinho” Paulo da Silva (PT-SP)

Vicente Cândido (PT-SP)

Yeda Crusius (PSDB-RS)

Zeca Dirceu (PT-SP)

Zeca do PT (PT-MS)

João Carlos Bacelar (PR-BA)

Arthur Maia (PPS-BA)

>> GOVERNADORES

Renan Filho (PMDB-AL)

Robinson Faria (PSD-RN)

Tião Viana (PT-AC)

>> PREFEITOS

Maguito Vilela (PMDB-GO), prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-governador

Napoleão Bernardes (PSDB-SC), prefeito de Blumenau

Rosalba Ciarlini (PP-RN), prefeita de Mossoró e ex-governadora do Estado

Vital do Rêgo Filho, Ministro do TCU (Tribunal de Contas da União)

>> OUTROS

Ana Paula Lima (PT-SC), deputada estadual em Santa Catarina

Cândido Vaccarezza, ex-deputado federal PT

César Maia (DEM-RJ), vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal

Eduardo Paes (PMDB-RJ), ex-prefeito do Rio de Janeiro

Edvaldo Brito (PTB-BA), então candidato ao cargo de senador pela Bahia nas eleições 2010

Eron Bezerra, marido da senadora Vanessa Grazziotin

Guido Mantega (PT-SP) ex-ministro da Fazenda

Humberto Kasper

João Carlos Gonçalves Ribeiro, que então era secretário de Planejamento do Estado de Rondônia

José Dirceu (PT-SP), ex-ministro da Casa Civil

José Feliciano

Márcio Toledo, arrecadador das campanhas da senadora Suplicy

Marco Arildo Prates da Cunha

Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Kátia Abreu

Oswaldo Borges da Costa, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Paulo Bernardo (PT-PR), ex-ministro do Planejamento

Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio Neves

Rodrigo Jucá, filho de Romero Jucá

Ulisses César Martins de Sousa, ex-procurador-geral do Maranhão

Vado da Farmácia, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho

Valdemar da Costa Neto (PR-SP), ex-deputado federal

(A Tarde)