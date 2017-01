LUTO: Pai da advogada e acadêmica Gisele Ellen morre, aos 59 anos, em Vitória

Josué Gomes dos Santos, pai da advogada e acadêmica Gisele Ellen, faleceu na tarde desta terça-feira (24/1) em Vitória, capital do Espírito Santo. Ele – que tinha 59 anos e acabara de descobrir um tumor no fígado – recebeu os primeiros cuidados no último final de semana em Teixeira de Freitas e, na última segunda-feira (23/1), foi encaminhado para Vitória em busca de melhores recursos médicos, mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo de Josué dos Santos está sendo velado no Centro dos Idosos – localizado na Rua Dom Pedro II, em frente ao Supermercado Pague Pouco, em Itamaraju (BA) –, de onde sairá, às 16h desta quarta-feira (25/1), para ser sepultado no cemitério local.

Josué era casado com Zélia Ribeiro de Andrade Santos, com quem teve três filhos, um dos quais Gisele Ellen, que ocupa a Cadeira 23 da Academia Teixeira de Letras. A ATL divulgou uma Nota de Pesar nas redes sociais.

“Meu pai, meu amigo e meu companheiro, que sempre me ensinou a crescer. O que será do meu mundo sem você? Como será agora crescer sem vê-lo? Ao seu lado sempre aprendi, porque todas as direções sempre contei para você. Quem vai me ligar cedinho para me chamar de painho? Quem vai me pedir um netinho?”, disse Gisele Ellen, emocionada, à reportagem do TN.

Ela concluiu: “Eu não acredito que perdi você no meio de tantas coisas boas que estavam acontecendo. Eu estava bem mais perto de você e você estava bem mais perto de mim. E a vida nos separa assim”. (Da redação TN)