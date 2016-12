Mãe é assassinada pelo namorado da filha de 13 anos no ES

O Natal de uma família de Cariacica-ES., será de luto. Na tarde de sexta-feira (23), a dona de casa Marisleide Vieira da Victoria, 30 anos, foi baleada e morreu a caminho do hospital. O suspeito do crime é um homem de 31 anos que namorava a filha da vítima, uma menina de 13 anos.

Ela estava na casa de um parente, no bairro Vista Mar, em Cariacica, quando, segundo testemunhas, o homem entrou já atirando na vítima. O crime aconteceu por volta das 15h30. Vizinhos disseram que ouviram, pelo menos, sete disparos de arma de fogo.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito acusava a vítima de encorajar a filha a namorar outro homem. Ele também afirmava que Marisleide estava ajudando a filha a esconder esse relacionamento.

No momento do crime, a filha de 13 anos estava em casa e viu a mãe ser baleada. Alguns momentos depois, a outra filha da vítima, uma menina de 10 anos, chegou com uma vizinha e também viu a cena. O filho mais novo, de 3 anos, também estava em casa, mas dormia na hora em que o homicídio ocorreu.

De acordo com familiares, o relacionamento do homem com a adolescente começou há cerca de um ano e não tinha a aprovação da mãe.

A vítima sofreu seis perfurações e foi socorrida por vizinhos. Enquanto seguiam para o Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha, ela morreu dentro do carro.

Marisleide fez aniversário no último dia 14 e deixa três filhos. Muito emocionados e abalados pela situação, familiares destacaram o carinho e atenção que a dona de casa dedicava às crianças.

“Ela era alegre, trabalhadora, não tinha envolvimento com nada de errado e só vivia para os filhos”, afirmaram.

Já o suspeito de cometer o crime, segundo a polícia, é foragido pois tem um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (Informações: A Gazeta)