Mãe e dois filhos são atacados a tiros em Teixeira de Freitas

Mãe e dois filhos sofreram atentado a tiros na Rua José Félix Correia, no Bairro Castelinho, região central de Teixeira de Freitas. Foram baleados Eusilene Tiago da Silva, de 38 anos de idade e seus dois filhos, sendo um de 4 anos e outra de 13. A Polícia Militar foi solicitada e esteve no local com várias viaturas. O SAMU foi acionado e socorreu as três vítimas ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

A mãe, segundo informações levantadas no HMTF, está em estado grave. Já sobre as duas crianças não há informações atualizadas. Não há notícias sobre os locais onde as vítimas foram atingidas, se dento de casa ou na rua.

O delegado Maderson Dias, de plantão na 8ª Coopin, mandou uma equipe se deslocar ao Hospital Municipal para fazer o registro e começar as investigações acerca da tripla tentativa de homicídio. Um inquérito policial foi instaurado. (Da redação TN)