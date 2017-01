Mãe é presa suspeita de tentar vender bebê por R$ 400 na Bahia

Uma mulher foi presa após denúncias de que estava tentando vender a filha de três meses em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar da cidade, Celma Bento, a mãe, que tem 30 anos, estaria vendendo a filha por R$ 400.

“Recebemos denúncias desde novembro de que ela estava tentando vender a criança, mas inicialmente não sabíamos o nome nem endereço dela. Na sexta (6) recebemos outra denúncia com o nome dela e dizendo que estava em um bar”, contou.

Quando os conselheiros chegaram no estabelecimento encontraram a mãe alcoolizada com o bebê e outro filho de 3 anos em “total estado de abandono”. Segundo Celma, além das denúncias de tentativa de venda da filha, o Conselho Tutelar também foi informado que a mulher deu a criança para uma mulher e voltou depois de três dias cobrando dinheiro para deixar o bebê com ela.

As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar e entregues para a avó paterna. A mãe foi levada para a delegacia, mas foi liberada no mesmo dia. Ela é esperada para depor nesta segunda-feira, 9. Já o pai das crianças foi identificado e deve depor na terça, 10. (Informações: A Tarde)