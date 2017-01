Mãe peregrina por atendimento digno para o filho com corte na perna em Itamaraju

Gleician Barros, mãe do pequeno Pedro Henrique Barros, de apenas 2 anos de idade, acaba de denunciar ao Teixeira News e também nas redes sociais, a negligência do Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), no atendimento à criança. “Ele subiu na estante, o vidro quebrou e cortou a perna, pegou 13 pontos e não passaram medicação quando ele foi atendido. Essa e a saúde boa de Itamaraju?”, questiona.

E segue: ” Foi na segunda-feira e hoje já são oito dias. Levei no Regional (hospital) e só fizeram dar ponto, não passaram antibióticos e nem aplicou. O local está sangrando, ficou preto e ele sente dor”, disse.

E completou: “Passei a semana levando no posto para fazer os curativos e ontem e hoje no hospital. O médico de ontem veio passar antibióticos com quase 7 dias e hoje a médica me disse que o hospital não era lugar de fazer curativos. Me tratou mal e estou com o meu filho em casa”.

Como a Prefeitura, bem como o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), não possuem assessoria de imprensa, a reportagem não conseguiu a versão da administração municipal.

Nos comentários do Facebook, muitos internautas aconselharam Gleician a procurar um médico particular para atender o menino. (Por Ronildo Brito)