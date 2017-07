Maior acidente da história do ES: Perícia comprova que motorista da carreta utilizou cocaína e arrebite

A perícia da Polícia Civil constatou que o motorista da carreta que se envolveu no maior acidente de trânsito da história do Espírito Santo utilizou arrebite e cocaína antes da tragédia. O acidente envolveu a carreta, um ônibus e duas ambulâncias, na BR 101, em Guarapari, no dia 22 de junho, deixando 23 mortos.

Segundo o perito responsável pelo exame toxicológico, Rafael Barcellos Bazzarella, os exames feitos a partir do sangue e da urina do motorista apontaram a presença de anfetamina, medicamento utilizado para emagrecimento e inibição do apetite, mas também muito usado por motoristas profissionais para reduzir o sono, fazer com que o condutor permaneça acordado por mais tempo ao volante. “Foi um uso recente. Então, ele estava, realmente, sob o efeito do arrebite”, disse.

A perícia também constatou que além do arrebite o motorista havia consumido cocaína dias antes da tragédia. O motorista Nadson Santos Silva, de 30 anos, foi uma das vítimas fatais da colisão. (Da redação TN)