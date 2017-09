Maior preso e menor apreendido acusados de assassinato de menor em Guaratinga

Estão detidos na Delegacia Territorial de Guaratinga (DT), Lucas Rocha Carlos, de 21 anos e um adolescente de 17 anos de idade, suspeitos de envolvimento no assassinato de Daniel Pereira dos Santos, 16, crime ocorrido no último dia 29 de julho, quando a vítima saiu de casa, no Povoado de Monte Alegre e desapareceu. O corpo do menor foi localizado pela família, após uma informação anônima, numa fazenda vizinha ao lugar.

Segundo o delegado Hermano Costa, responsável pela Polícia Civil de Guaratinga, não há dúvidas que Lucas e o adolescente mataram Daniel. “Apreendido logo após a localização do corpo, o menor já confessou participação no assassinato e declarou ainda que Lucas foi o autor dos três tiros que atingiram Daniel”, diz Costa.

De acordo com o delegado, o crime teria sido motivado por uma desavença entre a vítima e os acusados, iniciada em um bar do povoado. No dia do crime, Lucas e o adolescente teriam atraído Daniel para um rápido passeio próximo a um rio, onde cometerem o crime. O delegado Hermano Costa informou que vai pedir a prisão do maior, enquanto o infrator será apresentado ao Ministério Público (MP), que poderá solicitar sua internação à Vara da Infância e Juventude. (Por Ronildo Brito)