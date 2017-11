Maior preso e menor apreendido logo após assalto contra uma mulher em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, chefiada pela delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, informa a conclusão das investigações envolvendo roubo a transeunte, tendo como vítima uma mulher, que caminhava em via pública, pela Rua Jânio Quadros, no centro da cidade, quando foi abordada por dois indivíduos, identificados por ARDEMILTON PEREIRA MUNIZ e por um adolescente, que aproximaram-se da vítima em uma motocicleta YAMARA CROSSER, de cor BRANCA, placa OZV-6322, oportunidade em que o adolescente que estava de carona, tomou-lhe a bolsa mediante grave ameaça, sendo subtraído dinheiro, aparelho celular e documentos pessoais.

Segundo o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e que comandou as investigações, os assaltantes deixaram o local em seguida. O caso foi inicialmente atendido por uma guarnição da Polícia Militar, que desenvolveu as diligências preliminares, obtendo êxito em localizar a residência de um dos autores do crime, ARDEMILTON PEREIRA MUNIZ, após ter acesso às câmeras de segurança próximas ao local, quando então, embora o autor não tenha sido localizado, o veículo utilizado para a prática do crime acabou sendo apreendido e apresentado no plantão da Delegacia Territorial (DT), aos cuidados do delegado MADERSON DIAS, oportunidade em que o veículo foi reconhecido pela vítima e as providências preliminares foram adotadas.

Oportunamente, o caso foi repassado à Delegacia Territorial, quando então uma equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar os autores do crime, sendo ambos ouvidos na presença do Delegado Titular, oportunidade em que confessaram a prática criminosa contando detalhes da ação, sendo os pertences recuperados e restituídos à vítima. A polícia não descarta a hipótese de que os autores possam estar envolvidos com a prática de outros crimes da mesma natureza. O procedimento encontra-se em fase de saneamento e conclusão, sendo encaminhado à delegada adjunta Rina Andrade que ficou responsável pela conclusão do feito. (Da redação TN)