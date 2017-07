Mais de 100 agentes penitenciários são capacitados em Teixeira de Freitas

O Conjunto Penal de Teixeira de Freitas e a CAEMA – Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica realizaram na manhã desta sexta-feira (07/07), no plenário da Câmara Municipal, uma cerimônia para certificar 108 agentes penitenciários que foram submetidos a um treinamento voltado para as áreas disciplinares e técnica destes profissionais.

O curso básico de ações prisionais durou 12 semanas em 60 horas, com 11 módulos disciplinares. Os certificados foram entregues em cerimônia com a presença do tenente-coronel Osíris Cardoso, diretor geral do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas e do capitão Mota Lima, subcomandante da Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica de Posto da Mata.

O curso ocorreu em parceria entre a Policia Militar e Secretaria de Administração Penitenciária, que visa aplicar a independência das atividades operacionais dos agentes. Hoje, estes profissionais contam com o apoio da Policia Militar na vigilância e custódia. O curso aplicado já é referência em outros estados brasileiros, como Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe e Goiás.

Com objetivo de capacitar e instruir os agentes para com a conduta e técnica nas suas atividades e cumprimento das suas funções, participaram do “Curso Básico de Ações Prisionais na sede da CAEMA, em Posto da Mata, município de Nova Viçosa, 108 agentes penitenciários, oriundos das unidades prisionais de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso, Salvador, São Mateus-ES e Teófilo-Otoni-MG.

Participaram da mesa solene: o tenente-coronel Osíris Cardoso, diretor geral do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas; o capitão Mota Lima, subcomandante da CAEMA; major Anilton Almeida, comandante da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itabtã; major Robson Calmon, comandante da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju; major Roberto Jorge, comandante do 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas; capitão Juliano Klaus, subcomandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas; Gilmar Rodrigues de Almeida, diretor adjunto da Penitenciária Regional de São Mateus/ES; e o vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), 2º vice-presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas.

O diretor do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, tenente-coronel Osíris Cardoso, festejou a formação dos agentes penitenciários e disse que o curso não somente qualifica os agentes, tanto como oferece mais segurança aos profissionais e a sociedade, quanto aos internos. Ele ainda enalteceu a contribuição dos demais organismos de segurança pública que contribuíram para que o projeto pudesse se concretizar e se tornasse um exemplo para a Bahia e para os estados vizinhos.

Foi um curso 100% de capacitação dos agentes penitenciários realizado no quartel da CAEMA e foi destinado para as áreas disciplinares e técnica destes profissionais. Este curso já é nossa referência, pudemos afirmar, porque atraiu também agentes de outros estados, tanto que tivemos agentes do Espírito Santo e Minas Gerais que vieram participar desta capacitação. Nossa torcida é que todos possam multiplicar esse projeto, pois nesse formato, é o primeiro a ser realizado na Bahia. E, só foi possível a realização deste projeto, graças a compreensão de outros diretores de Penitenciárias e comandantes da Polícia Militar e, nosso agradecimento especialmente ao doutor Nestor Duarte, nosso secretário Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia”, ressaltou o tenente-coronel Osíris Cardoso.

Segundo o capitão Mota Lima, subcomandante da CAEMA – Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica, o curso foi ministrado pelos próprios oficiais da CAEMA e contou com alguns convidados especiais, a exemplo do major Anacleto França, comandante do 8ª Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro e, teve entre as disciplinas: Metodologia do Ensino; Armas e Ações; Doutrina Institucional; Armamento e Tiro; Técnicas de Abordagem; Doutrina de Escolta e Segurança; Gerenciamento de Crises; Agentes Químicos e Técnicas de Estabelecimentos Prisionais; Atividades Contra Emboscadas; Tiro Militar; Treinamento Físico Militar; e Simulação e Avaliação.

O presídio do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas foi construído em 2001 para abrigar 316, presos, e atualmente possui 726 internos. No final da cerimônia, um dos agentes penitenciários, Átila Ferreira, escolhido como orador da turma, enalteceu o comprometimento e dedicação do diretor Osíris Cardoso e em nome dos formandos, entregou ao tenente-coronel, uma Placa de Participação e Honra ao Mérito, em tributo a capacidade administrativa e aos relevantes serviços do diretor em prol da unidade, dos agentes penitenciários e dos aprisionados. A mesma honraria foi passada as mãos do capitão Mota Lima com destino final as mãos do comandante da CAEMA, major Ronivaldo Pontes. (Por Athylla Borborema).