Mais de 500 pessoas participam da Semana de Capacitação em Eunápolis

O maior evento da Bahia para pequenos negócios, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, também aconteceu em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, no dia 04 de outubro, no salão de eventos do Hotel Portal. Mais de 500 pessoas estiveram presentes para assistir um dos maiores palestrantes do Brasil, Allan Costa. O objetivo dessas ações é capacitar empresários e empreendedores da região.

Com o tema, “A Arte de Fazer Acontecer”, Allan Costa apresentou ferramentas de aprendizado. “O objetivo dessa palestra é provocar a capacidade do empreendedor fazer escolhas conscientes e entender que crise é uma questão de modelo mental”, disse Allan Costa.

Para o consultor de vendas da empresa Portovel em Eunápolis, Pedro Oliveira Santos, o evento fez uma demonstração incentivadora de vivência de negócios. “Essa mudança de modelo mental é essencial para o desenvolvimento. Estou há muitos anos no mercado e sei que os veículos que eu vendo representam produtos para mim, mas, para os meus clientes, significam um sonho”, destacou.

Segundo o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, o ponto principal da Semana de Capacitação é oportunizar palestras com conteúdo de qualidade para os empresários e potenciais empreendedores. “Fizemos uma programação atrativa e temos a casa lotada. Isso é o grande motivador do nosso trabalho”, disse. (Informações: Alisson Leite)