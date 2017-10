Mais um jovem é preso e indiciado por tráfico de drogas em Teixeira de Freitas

Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), na noite da última terça-feira, dia 17 de outubro, realizavam rondas ostensivas no Bairro Liberdade II, região sul da cidade, quando avistaram dois elementos, que foram abordados. Durante revista pessoal os militares encontraram com cada dos acusados, seus buchas de maconha, sendo um maior e o outro menor de idade. Questionados os acusados disseram que tinham comprado os entorpecentes em mão de um indivíduo de prenome Pablo.

Dando prosseguimento às diligências, na Rua Cruz das Almas, local apontando como ponto de comercialização de drogas, os militares prenderam Pablo Lucas dos Santos, de 23 anos de idade, natural de São Mateus-ES., e que reside na Rua Espinosa, no Bairro Liberdade II. Com Pablo foi encontrado apenas a quantia de R$ 290,00 em espécie. Questionado sobre a venda de drogas, Pablo negou.

Os militares, então, realizaram buscas no local apontado e debaixo de um pedra foram encontradas mais quatro buchas de maconha, já embaladas e prontas para comercialização. Com a descoberta os três foram conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin.

As últimas informações dão conta que os dois usuários foram ouvidos como testemunhas e logo depois liberados, enquanto Pablo Lucas dos Santos, de 23 anos de anos, acabou sendo indiciado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e permanece preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)