Mais uma: Baleia jubarte aparece morta na praia de Guriri

O corpo de uma baleia jubarte apareceu na praia de Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (19). Segundo o funcionário Rômulo de Araújo, da Scitech, empresa de consultoria ambiental que faz o trabalho de monitoramento de praias para a Petrobras, o animal é macho e já chegou morto na praia, na altura do centro do balneário.

Funcionários da Scitech e do Instituto Baleia Jubarte já estão no local. “Iremos aguardar a maré baixar para analisar o animal”. Pesquisadores também farão exame necrológico para descobrir as causas da morte. “O enterro será amanhã, pela manhã”, disse Rômulo. (Informações: A Gazeta)