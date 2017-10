Mais uma: Carro de motorista do prefeito de Itamaraju também aparece entre os locados à Prefeitura

Nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, ganhou repercussão estadual uma reportagem publicada no Teixeira News, na qual o Grupo Fiscaliza Itamaraju denuncia que na relação dos carros locados à prefeitura do município, aparece um Fiat Palio, cor prata, placa policial MSN-2786, veículo que pertence ao prefeito Marcelo Angênica (PSDB). A irregularidade, segundo o Fiscaliza, foi descoberta com base no emplacamento do Palio no site do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e nos dados constantes no Portal da Transparência Municipal.

No fim do dia a assessoria de Angênica mandou nota ao site, atribuindo a locação como um “erro” no sistema que gera os dados para o Portal da Transparência Municipal.” Informamos que a empresa prestadora do serviço de locação de veículos leves jamais sublocou o veículo citado nas matérias mencionadas, tampouco o fez a Administração. Os cidadãos poderão verificar a relação dos automóveis alugados pela Administração no site do TCM, onde são disponibilizados, mensalmente, até o dia 31 de cada mês, os relatórios de pagamento contendo as descrições dos veículos e o contrato de locação. O erro apenas ocorreu no sistema de transparência, os dados originais foram enviados de forma regular aos demais sistemas”, afirma.

Mas logo após o prefeito Marcelo Angênica (PSDB), negar a irregularidade, apesar de admitir o “erro”, o Grupo Fiscaliza Itamaraju fez uma nova denúncia ao Teixeira News, desta vez envolvendo Devison dos Reis Santos, nomeado assessor nível 1 do município, mas que é reconhecidamente o motorista do chefe do Executivo Municipal. Segundo o Fiscaliza, apesar de Devison ser servidor municipal, o Chevrolet Celta, placa OLF-4134, de sua propriedade, aparece na lista dos veículo alugadas à Prefeitura Municipal de Itamaraju.

Esse mesmo carro, com plotagem nas portas dianteiras informando estar a serviço da Prefeitura de Itamaraju, foi flagrado no último dia 30 de setembro, por volta das 18h30, portanto fora do horário de expediente, estacionado em frente ao Supermercado Pague Pouco, no Bairro Fátima, região central da cidade. Instantes depois, conforme filmagem e fotografia disponibilizadas pelo Grupo Fiscaliza Itamaraju, sai do supermercado a senhora Suênia Bastos, esposa do secretário municipal de Administração, Léo Oss, o mesmo que é acusado de locar carro da família ao município e usar uma “empresa de fachada” para prestar serviço à Prefeitura.

O Grupo Fiscaliza afirma que, logo após realizar compras, Suênic Bastos colocou as mercadorias no interior do Celta e saiu do local ao volante. Em virtude da constatação os membros do Fiscaliza formalizaram denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE), pela qual acusam o prefeito Marcelo Angênica (PSDB) e o secretário de Administração, Leo Oss, pelos crimes de peculato e improbidade administrativa.

Até o momento, tanto Angênica, quanto Oss, não falaram sobre a denúncia do uso de um veículo oficial fora do horário de expediente, pela esposa de um secretário municipal, bem como a explicação legal para que a Prefeitura locasse um carro que pertencente a um servidor municipal e que atua como motorista particular o chefe do Executivo. Esse mesmo Celta, de cor prata, OLF-4134, consta na lista de prestação de contas de Marcelo Angênica, mandada à Justiça Eleitoral. À época, Devison dos Reis Santos, era apenas um correligionário de Angênica e “doou” o veículo para prestar serviço quase “gratuitamente” à campanha.

Conforme os dados da prestação de contas obtidos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para que o carro ficasse à disposição da campanha de 15 de setembro a 1º de outubro de 2016, reta final da disputa, Devison recebeu apenas R$ 350,00. (Por Ronildo Brito – MTb 0342-BA)