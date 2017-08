Mais uma: Jubarte de 13 metros é encontrada morta na Praia da Paixão, em Prado Foto: Kassio Freita/Site Portal Sulbaiano

Uma baleia jubarte de 13,5 metros foi encontrada morta neste último domingo (20), na Praia da Paixão, litoral norte do Prado. O corpo do mamífero estava em estado avançado de decomposição e encalhou na areia da praia. De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, que coleta dados sobre os animais na região, a baleia era uma fêmea e estava grávida. Só havia um filhote na barriga, que também morreu.

Conforme o projeto, técnicos do grupo estiveram no local do encalhe, realizaram uma necropsia e, durante o procedimento, encontraram um feto em formação na carcaça da baleia. Os especialistas colheram amostras do animal para determinar as causas da morte. No entanto, o exame ainda não ficou pronto.

A carcaça, segundo o projeto, devido ao seu peso e dificuldade de remoção, foi enterrado na própria praia.

Ainda de acordo com o grupo, este é o 19º encalhe de baleias jubartes registrado na Bahia nesta temporada de reprodução. No Brasil, conforme o projeto, foram registrados 52 encalhes da espécie. (Da redação TN)