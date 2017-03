Major baiana é homenageada no Senado Federal

Uma sessão do Senado Federal pelo Dia Internacional da Mulher homenageou cinco mulheres, que receberam o Diploma Bertha Lutz pelo reconhecimento de sua atuação na defesa dos direitos da mulher e das questões de igualdade de gênero, nesta quarta-feira (8). Entre as homenageadas, a comandante da Operação Ronda Maria da Penha na Bahia, major Denice Santiago do Rosário, dedicou a premiação a todas as mulheres baianas.

“O mais importante de tudo isso é a possibilidade de inspirar as mulheres baianas e dizer a cada menina negra de periferia que elas podem e devem investir nelas, na sua valorização profissional e pessoal”, afirmou a major.

A Ronda Maria da Penha, sob o comando da major Denice, zela por mais de 600 mulheres baianas. “As mulheres podem contar sempre com esta comandante e com toda a tropa que está lá. A nossa missão é protegê-las, mas, para além disso, é torná-las cada vez mais fortes, mais empoderadas, para que rompam de uma vez com o ciclo de violência e sigam suas vidas como cidadãs que merecem respeito e dignidade”.

O pioneirismo deste trabalho tem dado bons resultados e a intenção do Governo do Estado da Bahia é seguir ampliando os municípios de atuação. “Denice tem feito um trabalho memorável e, atendendo a recomendação do governador Rui Costa, temos buscado dar toda condição para que essa atividade se desenvolva não só na capital como no interior”, comentou o comandante do Policiamento Especializado, coronel Lázaro Raimundo Oliveira, ao representar o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, na cerimônia.

A senadora Lídice da Mata, que indicou Denice ao prêmio, fez questão de ressaltar a força, a garra e a coragem com que o trabalho da Ronda tem sido feito na Bahia. (Da redação TN)