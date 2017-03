Manoelzinho lança programa “Caminhando para a Universidade” em auxílio ao transporte dos estudantes de Nova Viçosa

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), lançou no final da tarde desta quinta-feira (16/03), o Programa “Caminhando para a Universidade”, em um ato solene na Câmara Municipal na presença de secretários municipais, vereadores e representantes da classe estudantil.

O prefeito Manoelzinho assinou o Projeto de Lei do Poder Executivo 002/2017 e na sequência encaminhou o projeto para o Poder Legislativo, promovendo a entrega do referido projeto ao presidente da Câmara Municipal, vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM). O projeto já será lido e passará a tramitar nas comissões permanentes da Câmara a partir de hoje (17) para que seja apreciado até a sua votação no plenário que talvez ocorra ainda agora em março.

O Projeto “Caminhando para a Universidade” estabelece uma contrapartida do município no transporte dos alunos universitários do município, que diariamente se deslocam em direção as faculdades da região, especialmente de Teixeira de Freitas. O projeto prevê uma ajuda em conta bancária do próprio aluno, para que ele próprio tenha independência de negociar seu transporte enquanto estiver cursando a faculdade.

Conforme o prefeito Manoelzinho, o Projeto que institui o “Caminhando para a Universidade” objetivando subsidiar o custo de deslocamento dos universitários que estudam em cidades vizinhas, prevê ainda beneficiar até 500 alunos. Havendo a aprovação por parte da Câmara Municipal e também a sanção do prefeito que foi o autor do projeto, a regra já passa a valer para este primeiro semestre de 2017.

“Quando fui prefeito pela segunda vez em Nova Viçosa, de 2001 a 2004, a Prefeitura bancou 100% da despesa com transporte escolar dos universitários, mas nós só tínhamos um ônibus de estudantes de universitários naquela época. Hoje temos 14 ônibus de universitários saindo de Nova Viçosa, Posto da Mata, Argolo e Helvécia e já são mais de 400 alunos cursando nível superior e, entendo que o município precisa se orgulhar desses estudantes e esperamos que a nossa contrapartida seja decisiva na motivação dos nossos universitários”, salientou o prefeito Manoelzinho confiante que a Câmara aprove o projeto.

O presidente da Câmara, vereador Anastácio Carvalho que apoia o projeto, explica que o destino à concessão de benefício financeiro aos estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino superior e técnico profissional visa conceder auxílio financeiro destinado a reduzir os custos de seus deslocamentos para os respectivos estabelecimentos de ensino.

O vereador João Farias (DEM), que também apoia o projeto, descreve que neste primeiro semestre de 2017 a ajuda do município é de 30%, no segundo semestre é de 40%, no primeiro semestre de 2018 é de 50% e já no segundo semestre o auxílio transporte chegará a 60%. E a depender do crescimento da receita do município, a Prefeitura de Nova Viçosa poderá nos próximos anos, ter a condição de bancar até 100% do auxílio no transporte do estudante.

A secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Eunice Costa Neves, explica que para o aluno conquistar o benefício basta promover o seu cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Social, comprovar a sua matricula no estabelecimento de ensino superior, ter renda familiar não superior a 6 salários mínimos e comprovar sua residência em qualquer ponto do território de Nova Viçosa. (Por Athylla Borborema).