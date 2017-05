Com cemitério superlotado, Marcelo Angênica licita R$ 140 mil de caixões funerários; 5,3 milhões em 11 contratos 400 caixões: Coveiros dizem que cemitério não tem mais espaço

No fim desse último mês de abril o prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), homologou o extrato do contrato de licitação 090/2017, que teve como vencedora a empresa Moreira Gama Comércio e Serviços Póstumos Ltda., CNPJ: 04.266.984/0001-08, para fornecimento de urnas funerárias (caixões) e serviço de translado para utilização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no atendimento de pessoas carentes do município, no valor de R$ 140 mil, com vigência de 13/03/2017 a 13/03/2018.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social é Fabiana Angência, esposa do prefeito Marcelo Angênica e segundo o Grupo Fiscaliza Itamaraju, que vem denunciando supostas irregularidades no governo municipal, seriam 400 caixões a serem fornecidos. O problema é que o cemitério da cidade, São Cosme e São Damião, está estrangulado e os coveiros dizem que estão tendo que desenterrar ossadas, para abertura de novas sepulturas.

Nesta sexta-feira, dia 12 de maio, o Teixeira News teve acesso às publicações de 11 extratos de licitação da prefeitura de Itamaraju, todas com vigência de um ano. Os contratos 059/2017, no valor de R$ 195.000,00 para capacitação de servidores (Ceplang– Centro de Planejamento e Consultoria Ltda); 087/2017 no valor de 286.000,00 para aquisição de gás (US Comércio de Gás Eireli ME); 088A/2017 no valor de 876.200,00 para materiais de construção (R Fialho Alves ME); 088B no valor de R$ 104.000,00 para materiais de construção (Bronzon Materiais de Construção); 089/2017 ao valor de R$ 2.253.070,70 para combustíveis (Posto Bentivi); 090/2017 no total de R$ 140.000,00 para aquisição de urnas funerárias (Moreira Gama Comércio e Serviços Póstumos Ltda).

Também os de números 091/2017 no valor de 104.500,00 para consultoria nos sistemas de gestão (JJ Consultoria e Serviços Contábeis Ltda); 092/2017 no valor de R$ 100.000,00 para assessoria jurídica (Harrison Leite Advogados Associados); 094/2017 no valor de R$ 37.800,00 para aquisição de peixes na Semana Santa (Silbran Gêneros Alimentícios Ltda); 095/2017 no total de R$ 279.000,00 para aquisição de mobiliário escolar (HM Móveis Ltda).

Fechando os contratos que o Teixeira News teve acesso nesta sexta-feira, dia 12 de maio, o prefeito Marcelo Angênica homologou o contrato de licitação 139/20017, no valor global de R$ 850.000,00, para aquisição de gêneros alimentícios destinados especificamente às secretarias municipais de Saúde e Administração, tendo como vencedora a empresa Silbran Gêneros Alimentícios, inscrita no CNPJ: 03.872.718/0001-66, localizada na Avenida Alexandria, nº 493, no Bairro Dinah Borges, em Eunápolis. Nesse valor não estão incluídos os gastos com a merenda escolar, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que normalmente faz as suas licitações exclusivas e com recursos específicos.

Os contratos com as empresas declaradas vencedoras foram homologados por Marcelo Angênica (PSDB), no final de fevereiro e nos meses de março e abril desse ano de 2017. As 11 homologações totalizam R$ 5.349.570,00. (Por Ronildo Brito – MTb – 0342/BA)