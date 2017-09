Marcílio Goulart volta a se encontrar com eleitores ao vivo no Facebook

Como já havia feito com grande sucesso durante a campanha eleitoral, o vereador Marcílio Goulart (PT), voltou a se encontrar ao vivo com os seus eleitores através do Facebook. A live “Terça com Marcílio” é um programa de entrevista comandado pelo radialista Sammy Chagas e oportuniza o agora vereador a responder perguntas relacionadas ao seu mandato, bem como os questionamentos enviados dos internautas durante a transmissão.

Na campanha, quando o então candidato ainda não tinha as tarefas do mandato, as transmissões eram feitas semanalmente e agora, segundo Goulart, o encontro vai acontecer uma vez por mês. A primeira transmissão ao vivo através do Facebook, maior rede social do mundo, aconteceu nesta última terça-feira, dia 26 de setembro. “Mais uma vez, eu e minha assessoria, ficamos felizes com o resultado do encontro. Alcançamos mais de 5 mil pessoas e tive que parar por horas para responder os comentários. Isso deixa claro que a população interessa pelo mandato e o trabalho que venho realizando. Ao mesmo tempo que norteia sobre os possíveis erros”, comentou.

O próximo encontro já foi marcado pelo vereador Marcílio Goulart. Será na última terça-feira do mês de outubro. “Um vereador que não conversa, que não dialoga com o povo, fica mais vulnerável a tomar decisões equivocadas. O diálogo sempre foi uma estratégia da minha profissional como bancário e agora vereador, não poderia ser diferente”, falou. (Por Ronildo Brito)