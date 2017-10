Marcos Belitardo defende utilização dos tablets como ferramenta de trabalho para agentes de saúde

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta quinta-feira (05/10), o vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS) apresentou uma indicação legislativa solicitando ao prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) que se faça manter a utilização dos tablets como ferramenta de trabalho dos agentes de saúde do município.

Segundo o vereador Marcos Belitardo, o tablet é uma ferramenta essencial e precisa ser utilizado como instrumento de trabalho dos agentes de saúde do município que atualmente realizam um trabalho da maior importância no recenseamento da saúde pública e que muito tem contribuído na prevenção da saúde da população.

O vereador Marcos Belitardo ainda foi autor de uma proposição legislativa que requer do prefeito municipal, que seja feita a reforma completa no prédio do CTO – Centro de Tratamento Ortopédico, bem como a manutenção no aparelho de RX, ampliação no quadro de funcionários, reorganização da recepção da unidade, instalação e proteção em frente à unidade e mudança de mão dupla para mão única com placas sinalizadoras de trânsito proibindo estacionamento, na rua águas claras, no trecho próximo ao CTO. (Por Athylla Borborema).